Welcome image

Welcome to Arlington's downtown cocktail bar


THE LOUNGE


Scratch Cocktails + Fresh Pizzas

Order Online

  • RESERVATIONS


    For reservations please call or text 425-346-2248

    (reservations are not required but our space is small and can fill up quickly)

  • Image

    COCKTAILS

  • Image

    PIZZA

  • Image

    WINE LIST

  • Image

    CRAFT BEER

  • Image

    LIVE MUSIC

  • Image

    STREET SEATING

  • Image

    PRIVATE EVENTS

  • Image

    TAKE-OUT

  • Image

    ONLINE ORDERING

  • UPCOMING EVENTS


    APRIL


    WEDNESDAY 4/3 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES


    WEDNESDAY 4/10 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES


    WEDNESDAY 4/17 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES


    WEDNESDAY 4/24 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES


    FRIDAY 4/26 - LIVE MUSIC! EARL BERKLEY (6pm-8pm)



    MAY


    WEDNESDAY 5/1 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES


    SATURDAY 5/4 - SUPER SATURDAY!


    WEDNESDAY 5/8 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES


    WEDNESDAY 5/15 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES


    FRIDAY 4/17 - LIVE MUSIC! JOSHUA RED UTTECH (6pm-8pm)


    WEDNESDAY 5/22 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES


    WEDNESDAY 5/29 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES



Image

Welcome to The Lounge

Hand made scratch cocktails + Delicious artisan pizzas + Fresh Salads + Private Events + More!

About Us