Welcome to Arlington's downtown cocktail bar
THE LOUNGE
Scratch Cocktails + Fresh Pizzas
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For reservations please call or text 425-346-2248
(reservations are not required but our space is small and can fill up quickly)
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APRIL
WEDNESDAY 4/3 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES
WEDNESDAY 4/10 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES
WEDNESDAY 4/17 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES
WEDNESDAY 4/24 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES
FRIDAY 4/26 - LIVE MUSIC! EARL BERKLEY (6pm-8pm)
MAY
WEDNESDAY 5/1 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES
SATURDAY 5/4 - SUPER SATURDAY!
WEDNESDAY 5/8 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES
WEDNESDAY 5/15 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES
FRIDAY 4/17 - LIVE MUSIC! JOSHUA RED UTTECH (6pm-8pm)
WEDNESDAY 5/22 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES
WEDNESDAY 5/29 - WINE WEDNESDAY! 50% OFF BOTTLES
Welcome to The Lounge
Hand made scratch cocktails + Delicious artisan pizzas + Fresh Salads + Private Events + More!